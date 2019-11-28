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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yargılamaya devam edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada yargılamaya devam edildi.

28.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:14Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yargılamaya devam edildi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada yargılamaya devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu ile 4 tutuksuz sanık katılırken, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve Ramazan Akyürek SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Pazartesi günü başlayan ve 3 gün boyunca süren duruşmada olaya ilişkin tanıklar dinlendi. Duruşmanın bugünkü oturumunda eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman ve eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Güney SEGBİS ile bağlanarak tanık olarak ifade verdi.

"Katilin sırtına dostane şekilde vurmadım"

Tanık ifadelerinin ardından söz alan sanık Atilla Güçlüoğlu, "Bütün bu dosya içeriğinde bizlerin ifadelerinde çelişkiler yoktur. Ben FETÖ'cü değilim. FETÖ'cü olduğuma dair delil, ifade yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Birol Ustaoğlu ise savunmasında, "Maalesef bu davada örgüt boyutuyla tutuklandık. 5 ay tutuklu kaldık. Yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" diye belirtti.

Taleplerini dile getiren sanık Murat Bayrak, "Ben o gün asla bir katilin sırtına dostane şekilde vurmadım. Konuşsun diye vurdum. Ben beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar ve avukatları ise söz alarak, taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün için adli kontrol şartlarının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Akif Yılmaz, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Faruk Kartın, Mehmet Yılmaz Angın, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Serkan Şahan, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, bir sonraki celsenin birinci günü Mustafa Sabri Şahin, Adem Sağlam, Muharrem Durmaz ve Selim Akyıldız'ın, ikinci günü Serdar Yücel, Şenol Çinar ve Zeki Erdem'in, üçüncü günü ise Serkan Özel ve Yakup Kürşat Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Duruşma 18-19-20 Şubat 2020'ye ertelendi. - İSTANBUL

Hrant Dink, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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