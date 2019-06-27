Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan sanıklar hakkında mütalaa verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 9 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Erhan Tuncel'in kasten öldürme ve çeşitli suçlardan 148 yıl, Yasin Hayal'in silahlı suç örgütü kurmaktan 9 yıl, Ogün Samast'ın ise silahlı suç örgütüne üye olmaktan 3 yıl hapsini istedi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana davada, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle aralarında Yasin Hayal ve Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanığın dosyası ayrılmıştı. Dosyası ayrılan sanıkların ilk duruşması görüldü.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel SEGBİS yoluyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Cumhuriyet Savcısı mütalaayı açıkladı



Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Yasin Hayal'in 'Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek' suçundan 2,5 ile 9 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık Erhan Tuncel'in Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı ' tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar, 'Mala zarar vermek suçundan' 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanığın Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 'yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.



Sanık Ogün Samast'ın 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan da 10 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal'ın 'Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar, sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.



Sanık Salih Hacısalihoğlu'nun 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan, sanık Osman Hayal'in ise 'Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarını işlediklerine dair somut, kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat talep edildi.



Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay incelemesinden geçmiş sanıklar yönünden FETÖ iddiasının bulunmadığı, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının da bu mahkemenin diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek 'Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir' şeklinde değerlendirme yaptı.



Kardeşinin adil yargılanmadığını söyledi



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Osman Hayal, 12 buçuk senedir gizli tanık olduğunu, kardeşinin de aynı davada yargılandığını ve kendisinin burada olmasının kardeşinin adil yargılanmamasına neden olduğunu söyledi. Hayal, mütalaa için ise, "Teşekkür ediyorum" diyerek cevap verdi.



Mütalaaya ilişkin savunması sorulan sanık Ersin Yolcu ise 2007'den beri cezaevinde yattığını, davadan daha önce hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikle dışarıya çıktığını söyleyerek beraatini talep etti.



"Tetikçi değilim"



12 senedir yargılandığını söyleyen sanık Zeynel Abidin Yavuz, "Beraber yargılandığım insanlar mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur. Ben olaya yardım etmedim. Tetikçi sıfatıyla itham edildim ama ben tetikçi değilim" dedi. Sanık Ogün Samast, mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep ederken, Yasin Hayal, "Benim söyleyeceğim bir şey yoktur" şeklinde konuştu.



"Savcının görüşüne katılmıyorum"



Sanık Erhan Tuncel ise savunması için süre talep ederek, "Savcının hiçbir görüşüne katılmıyorum. Mütalaanın son bölümüne bakarsanız, 2007 yılında hazırlanan iddianame ve Yargıtay'ın bozma ilamındaki cümlelerle aynı olduğunu göreceksiniz. Yasin Hayal aynı suçtan yani yaralamadan 5 yıl 6 ay ceza almıştır. Dosya kapanmıştır. Mc Donald's olayındaki aleyhime olan deliller hukuka aykırı olarak elde edilmiştir. Mahkemenin ceza yargılaması amacından saptığı kanaatindeyim. Mağdurların hepsi basit yaralanmış ve yaralanmaları ayakta tedavi edilebilir niteliktedir. Yaralamanın mahiyetine bakıldığında suçun basit yaralama olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Kamu vicdanında beraat ettim"



Savunmasını sürdüren sanık Tuncel, "Yargıtay'ın bozma ilamını onaylayan mahkeme heyeti üyeleri de tutukludur. Hakkımda savcılığın toplayacağı deliller vardır. Olaya ilişkin ayrılan dosyanın sanıkları beni tanımaktadır. AİHM'nin bu davayla ilgili kararları vardır. Benim hakkımda verilecek karar, yürüttüğünüz ihmal ve kasıt suretiyle öldürme suçlarını etkileyecektir. Ayrılan dosyadaki birçok belge direkt şahsımla alakalıdır. Savcı lehime olan birçok hususu mütalaasına almamıştır. Benim vicdanım rahattır. Kamu vicdanına beraat ettim. Vereceğiniz hükme saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.



Sanık beyanlarının ardından söz alan avukatlar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek, duruşmayı 17 Temmuz tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA