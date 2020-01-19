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HRANT DİNK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

19.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:15HRANT DİNK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri  başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.

Görüntü Dökümü

-Törenden görüntü

-Çiçek bırakanlardan görüntü

-Dualar

-Genel ve Detaylar



Hrant Dink, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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