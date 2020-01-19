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Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

19.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:20Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Hrant Dink için Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma programı düzenlendi. Dink'in ölümünün 13. yılı nedeniyle düzenlene programa yüzlerce kişi katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri program sırasında yoğun güvenlik önlemleri alırken, bina çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Hrant Dink, Güncel

Kaynak: İHA

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