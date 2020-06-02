HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAHrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği ileri sürülen E.B. İstanbul'da gözaltına alındı.

02.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:14
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA
Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği ileri sürülen E.B. İstanbul'da gözaltına alındı. E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin'in, Saldırılar münferit değil. Vakfımıza bir tehdit mesajı daha yollandı şeklindeki açıklaması üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Emniyet görevlileri, söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili şüpheli E.B'yi dün İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor.
İLK TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANMIŞTI
Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek şeklinde e-posta gönderdiği tespit edilen Hüseyin Ateş, polis tarafından Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a gönderilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Ateş, 31 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit suçundan tutuklanmıştı. HRANT DİNK VAKFI’NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hrant Dink, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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