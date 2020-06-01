HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A. (25) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

01.06.2020 00:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:54
posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A. (25) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli savcılık tarafından sorgulanıyor.
Şüpheli H.A. bugün sağlık raporu alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli H.A. ifadesi alınmak üzere savcılık katına çıkarıldı.
Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine tehdit içerikli mesajlar gönderilmesi üzerine polis, e-posta'nın Konya'dan gönderildiğini belirlemişti. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yapılan operasyonda bekar olduğu öğrenilen fayans ustası H.A. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonuna da el konulmuştu. HRANT DİNK VAKFI’NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hrant Dink, İstanbul, Konya, Güncel, Haber

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