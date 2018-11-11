Hristiyan Kız İlk Kez Kur'an-ı Kerim Dinledi ve Sonrasında... (Ağlayabilirsin)

Son yapılan araştırma sonucunda hazırlanan rapora göre dünyada 1,6 milyar yani nüfusun yüzde 23'ü kadar müslüman olduğu ortaya çıkmıştır. Yani dünya nüfusunun büyük bir kısmı İslam dini ile henüz tanışmamış ya da sahip olduğu önyargılar nedeniyle uzak durmayı tercih etmiş. Peki bu büyük çoğunluktan bazı kişiler hayatlarında ilk kez Kuran
'ı Kerim dinlediklerinde sizce ne tepki vermiş olabilirler? İşte bugün hazırladığımız video ile bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. İşte karşınızda hayatlarında ilk kez Kuran dinleyen kişilerin verdikleri tepkiler.
Kuran-ı Kerim
11 Kasım 2018 Pazar 16:12