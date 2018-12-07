Hristiyan Öğrenciler de Fetö'nün Evlerinde Kalmış

Kayseri
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün evlerinde kaldığı ve ByLock programı kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, örgütün evlerinde kaldığını belirterek, "Öğrenci evinde 4 kişi kalıyorduk. Melikşah
'ta okuyan 2 öğrenci yabancıydı. Yabancı öğrenciler Madagaskar
'dan gelmişlerdi ve Hristiyanlardı. Onlar Hristiyan olduğu için çok fazla dini konulara girmiyorduk" dedi. Mahkeme, sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.A. ile sanığın avukatı Metin Polat
hazır bulundu. Etkin pişmanlıktan yaralanan sanık H.A. mahkemede, "Ben Develi
'de yaşıyordum. Üniversite okumak için Kayseri merkeze geldim. Kayseri'ye gelince beni NATO Caddesi'nde bir öğrenci evine götürdüler. Öğrenci evinde 4 kişi kalıyorduk. Melikşah'ta okuyan 2 öğrenci yabancıydı, benimle birlikte 2 öğrenci de Türk'tü. Melikşah'ta okuyan yabancı öğrenciler Madagaskar'dan gelmişlerdi ve Hristiyanlardı. Onlar Hristiyan olduğu için çok fazla dini konulara girmiyorduk. Ara sıra Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Daha sonra yabancı öğrencilerden birisi Madagaskar'a geri döndü. Diğeri burada kalmış ama şuan ki durumunu bilmiyorum" diye konuştu.
ByLock programını indirmediğini söyleyen H.A., "Onların evlerinde zaten 2 yıl kaldım. Sonra okul uzayınca Develi'ye tekrar döndüm. ByLock indirmedim, kullanmadım" dedi.
Duruşma savcısı, sanığın verdiği bilgilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yer almadığını belirterek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.A.'ya etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, bu cezanın da sanığın sabıkasız oluşunu göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ
07 Aralık 2018 Cuma 14:25