HRÜ'de 1.Uluslarası Göbeklitepe Tarım Kongresi başladı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi (IGAC 2019) başladı.Osmanbey Yerleşkesi Hüseyin Apan konferans salonunda üç gün sürecek olan kongreye, yerli ve yabancı birçok akademisyen, bilim insanı ve öğrenci katılıyor.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin açış konuşmasını yapan kongre düzenleme başkanı Prof. Dr. Turan Binici; "Tarım sektörü ekonomik kalkınmada önemli bir boyuttadır. Tarım, beslenme, gıda temininin sağlanması, sanayi sektörüne alt zemin oluşturmaktadır. Tarım dünyanın hemen her yerinde değer verilen önemli bir sektördür" diye konuştu.Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise bilimsel toplantıların asıl öneminin, edinilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi olduğunu, aksi takdirde edilen bilgilerin yararsız olacağını belirtti. Tarımla ilgili kuruluşların desteği ve iş birliğiyle tarımın daha iyi yerlere gelebileceğini düşündüğünü söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Çakmaklı da Şanlıurfa'nın pamuk, fıstık ürünleri gibi tarımda önemli konumda olduğunu, artan nüfusla birlikte gıda güvenliğinin de çok önemli olduğunu belirterek tarımla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin gıda ve tekstil sektörleri ile paralel artması gerektiğini vurgulayan GAP Kalkınma İdaresi Müdür vekili Hasan Kılıç'ın konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak açış konuşmalarını gerçekleştirdi. Dekan Ak; "Doğada bulunan yiyecekler tohum aşamasından tüketilmesine kadar bütün her şey tarımın içerisindedir. Medenileşme arttıkça bilim ve teknoloji ilerledikçe tarımda verim ve kalite artacaktır. 2019 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte kongreyi gerçekleştirme amacıyla toplanmış bulunmaktayız" dedi.Daha önce düzenlenen GAP Tarım Kongrelerinde bölgedeki mevcut tarımsal üretim potansiyeli, bitkisel üretim desenleri, sulama, gübreleme, bitki koruma, hayvansal üretim ve diğer konularda değişik sunumlar yapılmış ve bölge tarımına katkıda bulunulmuştu. 'IGAC-2019 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi'nde ise bölgedeki tarım arazilerinin etkin kullanımı, sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlandı.Gastronomi Turizmi ve Mutfak Sanatları Derneği (GASTROTURDER) tarafından kongre katılımcılarına ayrıca "dut" temasına ayrılan ayrı bir salonda, kongre süresince, dut ile ilgili yiyecek ve içecek ürünleri sergisi ve ikramı ile katkı sunulacak. 185 katılımcının yer aldığı kongrede 217 bildiri ve on poster sunumu gerçekleşecek. Fransa, Kırgızistan, Yunanistan, Afganistan, Tunus ve Irak'tan kendi alanlarında önemli yere sahip bilim adamlarının da yer aldığı kongre üç gün sürecek.