Hrü'de "Gelişimsel Radyoloji Ünitesi" Hizmeti

27 Kasım 2018 Salı 15:26



27 Kasım 2018 Salı 15:26

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, hastanede bir süre önce hizmete başlayan "Gelişimsel Radyoloji Ünitesi" ile başta beyin damar baloncuğu olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinin kapalı yöntem ile yapıldığını bildirdi.Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce hizmete giren "Girişimsel Radyoloji Ünitesi"nin bölgede sayılı olduğunu birçok hastanede ünitenin bulunmadığını söyledi.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıpta da yeni gelişmelerin yaşandığını belirten Altay, şöyle konuştu:"Girişimsel radyoloji servisimiz çok yeni tedavi yöntemleri sunan bir bölüm. Burada hem damar içinde yapılan yöntemler hem de vasküler alanların dışında ve birçok alanda kullanımı mevcut. Burada ekip olarak çalışma çok önemli. Bu yöntemde müdahale öncesi ve sonrası ek müdahalelere de ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle cerrahi ve anestezi gibi yöntemlerin müdahaleleri gibi. Bu tip yöntemlerin üniversitelerin araştırma ve uygulama hastanelerindeki kombine ekiplerle yürütülmesi çok önemli. Bizler kurduğumuz "Girişimsel Radyoloji Ünitesi"ni diğer bölümlerle entegre ederek bu hastaların mümkün olduğu kadar az riskli işlemlerle tedavi edilmelerini ve gerekirse diğer bölümlerdeki tedavi yöntemleriyle de yürütülebilmesi için çabalıyoruz. Girişimsel radyoloji ünitesindeki arkadaşlarımız diğer ünitedeki arkadaşlarla birlikte çalışmalarını yürütüyor. Amacımız ve talebimiz daha yeni ve gelişmiş bir ünitenin açılması. Bunun için hastanemizin imkanları tam."