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HRÜ'de genç iş sağlığı uzmanları bir araya geldi

Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Genç İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nun 8.si düzenlendi.

06.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:30HRÜ'de genç iş sağlığı uzmanları bir araya geldi
Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Genç İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nun 8.si düzenlendi.

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği ile Turkcell ortaklığında yapılan sempozyuma, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü Prof. Dr. Güzel Yılmaz, Turkcell İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni nesil meslekler, dijital dünyada iş sağlığı ve güvenliği, düşünmeyi düşünmek, yapay zeka, Endüstri 4. 0 gibi konularda farkındalığı artırmak amacıyla interaktif olarak sunumların da yapıldığı sempozyum, protokol üyeleri ve misafir konuşmacıların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ŞANLIURFA

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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