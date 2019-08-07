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HRÜ'de kaz yetiştiriciliği projesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen kaz yetiştiriciliği projesi sonuçlarını vermeye başladı.

07.08.2019 17:47 HRÜ'de kaz yetiştiriciliği projesi
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen kaz yetiştiriciliği projesi sonuçlarını vermeye başladı.

Harran Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen bir projeyle Şanlıurfa'nın meşhur ceylanları Osmanbey Yerleşkesinde yetiştirilmeye başlanmıştı. Sayısı 34'e ulaşan ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Tektek dağlarında bulunan yaban hayatı koruma alanına salınmışlardı. Ceylanların yetiştirildiği alanda Prof. Dr. Recep Gündoğan'ın başlattığı ve Doç. Dr. Sabri Yurtseven tarafından yürütülen proje kapsamın da kaz yetiştiriciliği yapılmaya başlandı.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından AR-GE amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda kaz yetiştiriciliğinde satış aşamasına gelindi. Yaklaşık 6-7 kilogram gelen 100 adet yetişkin tüketim amaçlı kaz ve 50 adet her biri 2 kilogram ağırlığa ulaşmış besi amaçlı Linda kazı palazı satışa sunuldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, "Kaz eti ülkemizin özellikle doğu bölgelerinde tirit yemeğinin vazgeçilmez bir unsurudur. Daha çok kış aylarında tüketilen kaz eti, yaz aylarında da tercih edilmektedir. Satışa sunduğumuz Linda palazları ırk olarak hem yumurtacı hem de etçi özellik göstermekte olup, yumurtlama sezonunda kaz başına yaklaşık 50 yumurta ortalamasına sahiptir. Bu nedenle et, yumurta ve civciv üretmek isteyen yetiştiriciler için iyi bir seçenektir. Ziraat Fakültemizde başlayan kaz yetiştiriciliğinin ileri ki yıllarda sürdürülebilir hale gelmesi için kuluçka makinesi da alınmış olup, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yeni çalışmalar önümüzdeki dönemlerde sürecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Gündoğan, Yaşam

Kaynak: İHA

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