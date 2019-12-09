Haberler » Güncel » HRÜ Halfeti'de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi - Haber

HRÜ Halfeti'de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi

Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültürel Mirası Koruma Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Farklı Kültürlere Yönelik Kermes Etkinliği' düzenlendi.

09.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:52HRÜ Halfeti'de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi
Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültürel Mirası Koruma Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Farklı Kültürlere Yönelik Kermes Etkinliği' düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören kulüp üyeleri tarafından Halfeti ilçesi semt pazarında, Halfeti MYO akademisyenleri ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla bir kermes yapıldı. Kültürel Mirası Koruma Kulübünün üyeleri, farklı bölge kültürlerini ön plana çıkararak elde ettikleri gelirleri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Türkiye'nin birçok ilinden tedarik ettikleri yöresel lezzetlerden aksesuarlara kadar birçok ürünü kendi el emekleriyle yaptıkları ürünlerle birlikte sergileyen kulüp üyeleri, bölgede farkındalık sağladıkları ve anlamlı bir girişimde bulundukları için faaliyetlerinden çok mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Hülya Eraslan, kültür olgusuna vurgu yaparak farklı kültürleri ön plana çıkarmanın, kültürlere yönelik enformasyon sağlamanın kulüp faaliyetlerinin temel amacı olduğunu ifade etti. Bu nedenle öğrencilerin ve yerel halkın algısında kültürlere yönelik kalıcı izler bırakmaktan ve en önemlisi TSK Mehmetçik Vakfı için anlamlı ve değerli bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde kültürel değerlerle yer almalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca faaliyete katılımlarından dolayı ilçe protokol üyelerine, Halfeti MYO akademisyenlerine ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Tsk Mehmetçik Vakfı, Halfeti, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36 Hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu - Haber
17:36 Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı - Haber
17:35 İtalya'da deprem sonrası 16'ncı yüzyıldan kalma tablo koruma altına alındı - Haber
17:35 Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı - Haber
17:32 Bulanık'ta "Bir Kapak, Bin Umut" projesi - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:39:12