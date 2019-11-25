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HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth, örgütün Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek, "İsrail, çirkin yönetimler kulübüne katılıyor.

25.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18HRW Direktörü Roth:
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth, örgütün ve sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek, "İsrail, çirkin yönetimler kulübüne katılıyor." dedi.
İsrail'in bugün sınır dışı edeceği Şakir'le işgal altındaki Doğu Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenleyen Roth, Tel Aviv yönetiminin kararını eleştirdi.
Roth, İsrail'in iddia ettiği gibi Şakir'in "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek vermediğini söyledi.
Şakir'in sınır dışı edilmesinin HRW'nin çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Roth, "Araştırmalarımızı engelleyen ülkelerde faaliyetlerimizi devam ettirmeye alışkınız. Mısır, İran ve Venezuela gibi araştırmacılarımıza yasak getiren ülkelerde uzaktan insan hakları ihlallerinin izlenmesi gerektiğini öğrendik. İsrail bugün çirkin hükümetler kulübüne dahil oluyor." diye konuştu.
"İsrail HRW'yi susturmakta başarısız oldu"
Şakir ise sınır dışı edilse de HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu olarak Ürdün'den çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Görevini kaldığı yerden kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Şakir, "Sınır dışı edilmeme rağmen İsrail hükümeti, HRW'yi susturmakta başarısız olmuştur." dedi.
Şakir ayrıca İsrailli ve Filistinli insan hakları savunucularının hemen her gün çeşitli iftiralara uğradığına işaret ederek, "İsrailli insan hakları savunucuları, sadakatsizlikle ve hainlikle suçlanıyor. Filistinli insan hakları aktivistlerinin durumu ise daha vahim. Haklarında ceza davaları açılıyor. Seyahat yasağı getiriliyor." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının ardından Şakir, İsrail'den ayrılmak üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına doğru yola çıktı.
İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.
HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, 5 Kasım'da Şakir'in başvurusunu reddederek İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanımıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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