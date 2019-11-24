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HRW sorumlusu İsrail'in sınır dışı kararına rağmen çalışmalarını yurt dışından sürdürecek

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in, İsrail mahkemesinin sınır dışı edilmesini onaylamasına rağmen çalışmalarını yurt dışından yürütmesi planlanıyor.

24.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:36HRW sorumlusu İsrail'in sınır dışı kararına rağmen çalışmalarını yurt dışından sürdürecek
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) ve sorumlusu Ömer Şakir'in, İsrail mahkemesinin sınır dışı edilmesini onaylamasına rağmen çalışmalarını yurt dışından yürütmesi planlanıyor.
HRW Medya Direktörü Andrew Stroehlein, Twitter hesabından "İsrail hükümeti yarın Şakir'i sınır dışı edecek ancak İsrail ve Filistin ile ilgili çalışmalarımız onun yönetimi altında devam edecek." paylaşımında bulundu.
İsrail'in bu tutumunun kendi imajı açısından iyi olmadığına işaret eden Stroehlein, "Destekçileri de İsrail hükümetinin bir insan hakları savunucusunu sınır dışı etmesinin ülkenin imajına olumsuz yansıması olacağını biliyor." ifadelerine yer verdi.
HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir de Facebook hesabından şunları kaydetti:
"İsrail yarın beni sınır dışı etmeyi planlıyor, İsrail, bununla ifade özgürlüğünün temel haklar için çağrıda bulunmayı kapsamadığı yönünde bir portre çiziyor."
İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve iki hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.
HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme ise 5 Kasım'da söz konusu kararı onaylamıştı.
Kararda, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'e İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanınmıştı.

Filistin, Avrupa, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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