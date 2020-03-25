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HRW: "Suudi Arabistan ordusu Yemen'de sivil halka işkence yaptı"

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Suudi Arabistan ordusunun Yemen'in doğusundaki bölgelerde, sivil halka yönelik "işkence, adam kaçırma ve keyfi tutuklamalar" dahil olmak üzere çok sayıda ihlalde bulunduğunu duyurdu.

25.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:14
HRW:
İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Suudi Arabistan ordusunun Yemen 'in doğusundaki bölgelerde, sivil halka yönelik "işkence, adam kaçırma ve keyfi tutuklamalar" dahil olmak üzere çok sayıda ihlalde bulunduğunu duyurdu.

New York merkezli HRW, Yemen'in Umman ve Suudi Arabistan sınırı yakınındaki el-Mehre vilayetinde, Suudi Arabistan ordusunun yerel sivil nüfusa yönelik işkence eylemlerine karıştığına ilişkin kurbanların ifadelerinin yer aldığı bir rapor yayınladı.

Raporda ifadelerine yer verilen Yemenliler, Mehre vilayet merkezindeki gizli bir hapishanede tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını aktardı. Yemenlilerin, 16 ayrı sefer keyfi tutuklandığı belirtilen raporda, 5 ayrı vakanın da "zorla kaçırılarak Suudi Arabistan'a götürüldüğü" aktarıldı.

Bazı tutuklular, Riyad'ın desteklediği Yemenli birliklerin kendilerini kaçırarak yasa dışı bir gözaltı yerine götürdüklerini ve "uydurma suçları kabul edene, muhalif faaliyetleri durduracakları vaadinde bulunana kadar elektrik şok vererek dövdüklerini" anlattı.

İsmi Basim olarak değiştirilen bir gazeteci, raporda, Suudi Arabistan askerlerinin kendisine elektrik şoku verdiğini, "çöplük gibi bir hücrede tutarak" yemek vermediklerini kaydetti.
HRW'ye konuşan Suudi Arabistan'a kaçırılan Yemenlilerin aileleri, çocuklarından aylarca haber alamadıklarını daha sonra çocuklarının kendilerine Suudi Arabistan'da hapishane telefonlarından ulaştığını iletti.

Raporda, HRW Orta Doğu Direktör Yardımcısı Micheal Page, "Suudi Arabistan ve Yemenli müttefiklerinin Mehre vilayetindeki yerel nüfusa yönelik yaşattığı dehşet, Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyonun hukuk dışı eylemlerine bir ilave niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.
Bölgedeki durum
Mehre bölgesi, yoğun çatışmaların yaşandığı noktalardan uzak olmasına rağmen, bölgedeki sivil halkın Suudi Arabistan'ın askeri varlığının artmasına karşı yaptığı yürüyüşlerle hareketli günler yaşıyor. Suudi Arabistan ve Yemenli müttefikleri son dönemde gerçekleşen protestolara katılan onlarca Yemenliyi gözaltına alırken, bazı gösterileri gerçek mermilerle dağıtması sonucunda şiddet olayları yaşandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'e yönelik başlattığı operasyon, geriye dünyanın en büyük insani felaketlerinden birini bıraktı.
Yemen'de bu güne kadar çatışmalarda 100 binin üzerinde can kaybı yaşadığı tahmin edilirken, Arap dünyasının en fakir ülkesi kıtlık tehlikesiyle de karşı karşıya. Ülkede farklı silahlı grupların nüfuz ve toprak mücadelesi için çatışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

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