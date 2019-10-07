HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Financial Times'ın haberine göre HSBC Holdings Plc., maliyet azaltmak için büyük bölümü Avrupa'da olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

BANKA AVRUPA'DAKİ İSTİHDAMINI SORGULUYOR

FT'nin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi. Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da neden bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.

DEVLER BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR

Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.