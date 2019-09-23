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HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

23.09.2019 10:39HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu. Yılmaz açıklamada, "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" dedi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel

Kaynak: İHA

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