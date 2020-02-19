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HSK'dan Gezi Parkı davasının hakimleri için soruşturma izni

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

19.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:53HSK'dan Gezi Parkı davasının hakimleri için soruşturma izni

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında dün beraat kararı verdi. HSK 1'inci Dairesi, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma izni verdi. Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırdıktan sonra heyet hakkında karar verilecek.



Hakim ve Savcılar Kurulu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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