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HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

19.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:21HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermişti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, heyet ile ilgili araştırmalarda bulunacak. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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