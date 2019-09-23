HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

"İLK SAPTANAN RESMİ GERÇEK..."

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur.

DİSİPLİN CEZASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır."

Öte yandan Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin erkek olduğunu ve adının Yavuz Özaydın olduğunu belirten duruşma tutanağını da yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin, suçlu olarak yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek "Perşembe'nin sürprizi" notuyla sosyal medyada paylaştı. Savcı ve Tatlıtuğ fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu, inceleme başlattı.

"BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİL"

Fotoğrafın kısa sürede yayılmasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.