Haberler » Güncel » Haber

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili yaptığı açıklamada "İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi, fotoğraf da yer alan hakim ise 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimidir" dedi.

23.09.2019 11:02

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

"İLK SAPTANAN RESMİ GERÇEK..."

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur.

DİSİPLİN CEZASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır."

Öte yandan Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin erkek olduğunu ve adının Yavuz Özaydın olduğunu belirten duruşma tutanağını da yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin, suçlu olarak yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek "Perşembe'nin sürprizi" notuyla sosyal medyada paylaştı. Savcı ve Tatlıtuğ fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu, inceleme başlattı.

"BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİL"

Fotoğrafın kısa sürede yayılmasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kıvanç TatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ'dan inceleme başlatılan hakim ve fotoğrafa ilişkin açıklama

HSK, Kıvanç TatlıtuğHSK, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle inceleme başlattı

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Yılmaz, Magazin, Güncel

YORUMLAR(32)
HACI ARİF EFENDİ:Gücü Gücüne yetene. . . Türkiye de eğer güçlüysen Adalet var. Güçsüzsen sana yapılan haksız kararlar var. Tanınmayan biri olsaydı Devletin koca hakimi fotoğraf çektirir mi acaba ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BURAK:sempati duyduğu bir insana karşı nasıl tarafsız olaçak teraziyi tutanın gözü kapalı ama bununki açık
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADALET...:NE OLMUŞ FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞSE ÇEKTİREMEZMİ ? HAKİMDİR DİYE KİMSEYLE FOTO ÇEKEMEZSİN DİYE BİR KURAL YOK HERALDE . ADALETİ YANLIŞ UGULAMAYIN. . . . .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
FİKO:türkiyedeki laiklerin tarafsız adaleti
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
SALOSİLİN:yani
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ABARTIN:ne var ki bunda
Yayından Kaldır
22 12
Cevap yaz
TRET:Fotoğraf çektirince illa ki altında bir şey mi aramak lazım?Hakim de bir insan sonuçta
Yayından Kaldır
20 12
Cevap yaz
M.ÇEK:Evet insan ama bazı insanlar bulundukları makam ve mevkiye de uygun davranmalı.
Yayından Kaldır
19 6
HAKİME BAK:alın size hakimmm. bu acaba kimin torpiliyle hakim yapıldıysa
Yayından Kaldır
18 11
Cevap yaz
RİZELİ:yakışıklı adamı bulmuş kaçırırı mı !!!! bizde hastane fantazileri çoktur. Hemşir hademe hemire doktor. . .
Yayından Kaldır
6 15
Cevap yaz
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 İlkokulda '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' programı
12:05 Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı
12:04 Milli sporcudan bronz madalya
12:04 AfDB'den Nijerya'ya temiz enerji desteği
12:04 Anadolu'nun renkleri Bursa'da buluşuyor
12:04 Kaçak ithal atığın cezası 866 bin 364 lira
12:03 Karayolları ekipleri dinlenme ve park noktalarını temizledi