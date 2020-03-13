HSK'dan korona virüs tedbiri
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), korona virüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine yönelik kararını ilgili mercilere gönderdi.
13.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:09
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), korona virüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine yönelik kararını ilgili mercilere gönderdi.
HSK'nın internet sitesinde HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" başlığıyla yer alan açıklamada, korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüs için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkardığı ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."
Söz konusu karar, bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. - ANKARA
HSK'nın internet sitesinde HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" başlığıyla yer alan açıklamada, korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüs için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkardığı ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."
Söz konusu karar, bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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