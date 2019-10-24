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HSK'de görev değişimi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanlığında görev değişimi oldu.

24.10.2019 13:40HSK'de görev değişimi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanlığında görev değişimi oldu.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden aflarını içeren dilekçeleri üzerine, HSK Genel Kurulu'nun bugün olağanüstü gündemle toplandığını bildirdi.
Yılmaz, 6087 sayılı yasa hükümlerinin öngördüğü usul uyarınca yapılan seçim sonucu, gösterilen adaylar arasından seçilen üç isim içinden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ın Genel Sekreter olarak atandığını kaydetti.
Başkanvekili Yılmaz, Genel Kurulda yapılan oylama sonucu ayrıca HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ın Teftiş Kurulu Başkanı, yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın'ın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiklerini açıkladı.

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Kaynak: AA

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