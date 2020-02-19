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Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son dakika: Gazi Parkı Davası'na beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti için HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, heyette görevli 3 hakim hakkında inceleme başlattı.

19.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:42

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Gezi Davası'na beraat veren Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

KUSUR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı. İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.

9 SANIK BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.

Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ahmet Tarık, Güncel


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