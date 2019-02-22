Hsk, Kararname Prensiplerini Açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı.
Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adli ve idari yargıda kararnamenin 31 Mayıs'a kadar ilan edilmesi planlanıyor.
2 Eylül
'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen Diyarbakır
, Kayseri
, Trabzon
ve Van
Bölge Adliye Mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyacı da duyuruldu.
Kararname prensiplerine, ihtiyaç listelerine HSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
Kaynak: AA