Menü
Haberler ›› Güncel ››HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi - Güncel

HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Hakim ve Savcılar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine yönelik kararını ilgili mercilere gönderdi.

13.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:18

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

HSK'nın internet sitesinde HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" başlığıyla yer alan açıklamada, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüs için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkardığı ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."

Söz konusu karar, bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Kaynak: İHA

Etiketler : Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Güncel
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi