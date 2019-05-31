HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) 1. Dairesinin 2019 yılı ana kararnamesine göre, Isparta
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas
Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir
Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
getirildi. Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus
Başsavcısı Mehmet Sabri
Kılıç görevlendirildi.
HSK 1. Dairesinin 3 bin 358'i adli ve 364'ü idari yargı hakim ve savcıyı kapsayan 2019 yılı ana kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayınlandı.
Buna göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı Yargıtay
Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Boşta olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi. Burdur
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı
, Muş
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Batman
Cumhuriyet Başsavcısı, Van
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Kırıkkale
Cumhuriyet Başsavcısı, Niğde
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van Cumhuriyet Başsavcısı, Salihli
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı, Hakkari
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
Salihli Cumhuriyet Başsavcısı, Kars
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih
Camgöz Niğde Cumhuriyet Başsavcısı, Bayburt
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı, Iğdır
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam Menderes
Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksekova
Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli
Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Karaman
Cumhuriyet Başsavcısı, Erciş
Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Muş Cumhuriyet Başsavcısı, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Anamur
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Akhisar
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut
ise Isparta Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz
ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Öte yandan yeni kurulan Van, Trabzon
, Diyarbakır, Kayseri
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına da atama yapıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Kaynak: AA
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