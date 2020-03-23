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HSK, nöbet sistemine geçilmesine ilişkin yazıyı adliyelere gönderdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu hizmetlerini aksatmaması ve nöbetçi bulundurulması şartıyla hakim ve savcıların nöbet sistemine göre çalışmasına imkan sağlayan yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

23.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:56
HSK, nöbet sistemine geçilmesine ilişkin yazıyı adliyelere gönderdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu hizmetlerini aksatmaması ve nöbetçi bulundurulması şartıyla hakim ve savcıların nöbet sistemine göre çalışmasına imkan sağlayan yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla, Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge Adliye Mahkeme Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı kararıyla kamu çalışanlarına uzaktan ve dönüşümlü çalışma imkanının tanındığı hatırlatıldı.
Hakim ve savcılara evden çalışma imkanı
Bu karar gereği, acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakimin komisyon başkanınca, yeteri kadar cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenmesi istendi.
Yazıda, "Geri kalan hakim ve cumhuriyet savcılarının UYAP imkanlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereği ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel

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