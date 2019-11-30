HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde eski kocası tarafından canice öldürülen Ayşe Tuba Arslan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklaması eşliğinde bir duyuru yaptı. Yılmaz'ın duyurusunda, "Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ilgili soruşturmaları yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının basın açıklamasında tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştır. HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiş, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur" denildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ayşe Tuba Arslan'ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır. Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. 2 dosya, birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır. Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan'ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasının delillendirilememesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba ARSLAN' a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştır" denildi.

"3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kez Yalçın Özalpay hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talebi üzerine Eskişehir 1.Aile Mahkemesi tarafından 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ayrı ayrı 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir. Son uzatma kararı 08 Ocak 2019 tarihinde 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Tuğba Arslan 11 Ekim'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski kocasının satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Arslan, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra hayatını kaybetti.

Arslan, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle tedbir kararı için ilk kez 14 Eylül 2018'de başvuruda bulundu. Aynı gün alınan tedbir kararı birkaç kez uzatıldı. Bu arada boşanma gerçekleşti ancak boşanmaya ve hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmenYalçın Özalpay'ın tehdit ve hakaretleri sürdü.

1 YILDA 23 KEZ BAŞVURDU

Arslan, ilk tedbir istediği tarihten saldırıya uğradığı tarihe kadar geçen bir yıl içinde tedbir kararlarına uymayan saldırgan hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. "Korkuyorum, beni öldürecek" diyen Arslan'ın babası ve ağabeyi de aynı şikâyette bulundu. Gitmedikleri karakol kalmadı. Ama bir sonuç çıkmadı. Sadece bu yıl yaptığı 10 suç duyurusunun 5'i takipsizlikle sonuçlandı. Gerekçe ise "delil ve tanık yokluğu."

Arslan'ın başvurularından 5'i hakkında ise dava açıldı ancak hiçbir caydırıcı karar çıkmadı. 6284 sayılı Şiddete Karşı Koruma Yasası'nda tedbir kararına uymayanlara üç günden on güne kadar zorlama hapis cezası öngörülmesine rağmen toplam 23 kez bu tedbir kararlarını ihlal ederek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan Özalpay, bir gün bile hapis cezasına çarptırılmadı.

"ÖLÜNCE Mİ YARDIM EDECEKSİNİZ" DEDİ

Arslan saldırıdan kısa bir süre önce Eskişehir Aile Mahkemesine el yazısıyla bir dilekçe gönderdi. Ölümünden sonra çantasında bulunan son suç duyurusundaki dilekçede şu ifadeler yer alıyordu: "Defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu, Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum."

"ŞİDDET VE TECAVÜZE DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Arslan'ın daha önce yine savcılığa başvurduğu dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: "Tedbir kararı olmasına rağmen Yalçın Özalpay fiziksel şiddet göstermeye devam ediyor. Hayatımdan endişe ediyorum, Her gün işe giderken beni takip ediyor, yalnız sokağa çıkamıyorum. Uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla evime girdi, ben evi terketmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet uyguluyor ve tecavüz ediyordu, dayanamadım artık. Benim can güvenliğim yok, dayanacak gücüm kalmadı..." Arslan dilekçenin sonuna da "Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum" notunu düşmüş ancak bundan da bir sonuç alamamıştı.