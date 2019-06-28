28.06.2019 10:10
Haberler » Güncel » Haber

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa Van'da

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa Van

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa , çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van 'a geldi.
Beraberindeki HSK Başmüfettişi Mehmet Akif Bostancı ve 3 müfettişle Van Adliyesini ziyaret eden Kolukısa, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
Adliye şeref defterini imzalayan Kolukısa, daha sonda adliyedeki hakim savcılarla bir araya geldi.
Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kolukısa, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan hakim ve savcılara özverilerinden dolayı teşekkür etti.
Kolukısa ile beraberindekiler, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.
Kaynak: AA
Yunus Nadi , Hakim ve Savcılar Kurulu , Van , Kolukısa , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:30 Zonguldak Belediyesi 'halk günü' uygulaması başlatıyor
12:30 Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
12:30 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
12:30 Tuzla Bahçeköy Okulları düzenlenen törenle açıldı
12:30 Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı
12:30 Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı
12:30 Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenme