Htc'nin Blockchain Tabanlı Telefonu Exodus 1 Satışa Sunuldu

HTC'nin Gerçek Parayla satın alabileceğiniz Block Zinciri Kullanan Telefonu Exodus 1
HTC Exodus 1, Sahip olduğu Güvenli Cüzdan artık Opera Tarayıcısı ile de uyumlu.
HTC'nin blockchain tabanlı telefonu biraz daha yaygın kullanılıyor. Bugün şirket HTC Exodus 1'in 750 Dolar fiyatla satın alınabileceğini duyurdu. Bildiğimiz gerçek parayla…
Bunu özellikle belirtmemizin sebebi şimdiye kadar, HTC'nin sadece Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Litecoin (LTC) kabul etmesiydi. Elbette bu muhtemelen doğrudan kripto para severleri kendine bağlamak için seçilmiş bir stratejinin bir parçasıydı. Ancak gerçek paranın da satın almada geçerli olduğunu artık biliyoruz. Bunun yanında Ethereum
destekli Binance Coin (BNB) ile de satın almanız mümkün.
HTC Exodus 1 şeffaf kapaklı normal bir orta-üst seviye akıllı telefon gibi görünüyor.
6 inçlik Quad HD + ekrana sahip ve bir adet Qualcomm
Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 3.500 mAh pil ile çalışıyor. Telefon aynı zamanda 128GB dahili depolama ve dört kamera ile birlikte geliyor – arkada çift sistem (12MP ve 16MP) ve HTC'ye göre "doğal bokeh" özellikli iki selfie yakalayıcı (8MP ve 8MP)
Cihaz Zion adında HTC tarafından geliştirilen bir elektronik cüzdan ile çalışıyor. Üst düzey bilgisayar korsanlarına karşı güçlendirilmiş durumda. Exodus ile HTC, güvenlik ve rahatlık arasında bir denge kurmaya çalışıyor.Bitcoin, Ether ve Litecoin ve ayrıca birkaç Ethereum tabanlı ERC-20 ve ERC-721 jetonlarını içeren bir dizi kripto para saklamak, göndermek ve talep etmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Geliştirici, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kullanıcıların Google
'a ve Apple Pay
'e benzer bir şekilde mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan yerleşik bir şifreleme cüzdanını test ediyor.
Artık Exodus sahipleri hesaplarını senkronize edebilir ve Secure Enclave'i çevrimiçi alışveriş ve kripto işlemlerinde koruyucu bir katman olarak kullanabilir.
HTC OPERA ortaklığı!
HTC, ortaklığın insanların mali ve kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları merkezi olmayan bir internet olan "Web 3.0" ı kolaylaştıracağına inanıyor.
Yine de HTC için Exodus şirketin akıllı telefon satışlarının düştüğü bir dönemde garip bir kumar. Kripto merkezli bir el cihazı, benzersiz olsa da, sınırlı bir kitleye sahip. Elbette değer kaybeden kripto para birimleri de şirkete pek yardımcı olmuyor.
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Kaynak: Teknotalk.com