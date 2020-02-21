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HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

21.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:51HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

'de, terör örgütü Heyet Tahrir el- 'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 3 gün önce Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı.  Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Kayseri, Şam, Güncel

Kaynak: DHA

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