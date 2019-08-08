HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı

Kayseri
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup 9 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 aydır devam eden fiziki takip çalışmaları sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup oldukları belirlenen 9 şahıs 30.07.2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ev ve üst aramalarında elde edilen dijital materyallere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - KAYSERİ