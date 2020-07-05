HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandıADANA'da terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) finansman sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan Selahaddin S. tutuklandı.

05.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:49
HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı
ADANA'da terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) finansman sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan Selahaddin S. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin S.?nin kentte topladığı paraları terör örgütü HTŞ'ye gönderdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, merkez Yüreğir ilçesindeki evine yaptığı şok baskında Selahaddin S.?yi kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Selahaddin S.?nin, HTŞ'ye para göndermekten tutuklanan şüphelilerle irtibatlı olduğu ve örgüte para aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ
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Zanlının emniyetten çıkarılması
Haber-Kamera Rüşan Anıl ATARADANA, (DHA)
HTŞ’ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Şam, Güncel, Haber
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