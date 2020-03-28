https: //we.tl/b-IO4rOSDkny

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Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali binası Terminalin içinden görüntüler Firmalar görüntü Trafik ekiplerinden görüntü Şanlıurfa otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

28.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:48
Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali binası
Terminalin içinden görüntüler
Firmalar görüntü
Trafik ekiplerinden görüntü Şanlıurfa otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel

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