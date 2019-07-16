Huawei 2018 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Dijital dönüşüm, güvenlik, çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Liang Hua, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Dijital dönüşümü çoğaltmak ve dünyanın bağlantı gereksinimlerini karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dijital hizmetleri daha ekonomik ve herkes için eşit olarak, erişilebilir kılmak hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" dedi.

Çevreyi korumanın da Huawei'nin sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin önemli bir bileşeni olduğunu belirten Liang, "Gelecekteki iletişim ağları için enerji verimliliği büyük önem kazandı. Daha fazla veri iletmek için daha az enerji kullanmalı ve güç sistemlerinin genel enerji tüketimini azaltmalıyız. Bilgi ve iletişim teknolojileri bu konuda bize yardımcı olabilir." dedi.

"Huawei 5G'si yeşil bir teknolojinin ürünü olacak"

Huawei, 5G'de bölge başına düşen güç tüketimini, sektör ortalamasının yüzde 20 altına düşürmeyi başardı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Huawei Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kevin Tao: "Sektör ortalamasının önemli derecede altında olan bu yüzde miktarına ulaşmamızda, şirketimizin geliştirdiği yeni yonga setleri, sistem yazılımı, gelişmiş donanım ve ısı dağıtma teknolojileri öncü oldu. Bu yenilikçi teknolojiler, Huawei'nin 5G'sini daha verimli hale getirdi. Doğru çözümler ile Huawei 5G'si yeşil bir teknolojinin ürünü olacak" dedi.

Dijital teknolojinin faydalarını her insana, eve ve kuruluşa sunmak istediklerinin altını çizen Kevin Tao: "Bu amaçla, TECH4ALL adlı küresel bir dijital katılım girişimi başlattık. Örneğin, RuralStar çözümümüz, 2018 sonu itibariyle 40 milyon kırsal bölge sakinini birbirine bağladı. Şu anda dünya çapında üç milyardan fazla kişiye iletişim hizmetleri sunuyoruz ve dünya çapında güvenli ağ işlemlerini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine getirme noktasında ise büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Örneğin 7,7 büyüklüğündeki deprem Endonezya'yı vurduğunda Huawei olay yerindeki ilk ve tek satıcıydı."

2018 Sürdürülebilirlik Raporunun Özeti

Dijital Dönüşüm ve Kapsama: Teknoloji azınlık için değil, çoğunluk için olmalıdır, ancak bunu gerçeğe dönüştürmek için uzun bir yol var. GSMA'ya göre, dünyadaki hane halklarının yüzde 66'sı bağlantısız kalıyor ve dünyadaki dört milyar insanın internet erişimi yok. Buna ek olarak, dünya çapında iki milyardan fazla insanın güvenilir mobil genişbant servisi yok. Huawei, bağlantısız topluluklara karşı sorumluluk taşıyarak hareket ediyor. Bu nedenle, Huawei küresel dijital katılım girişimi TECH4ALL'u başlattı.

Güvenlik ve güvenilirlik: Tamamen bağlı, akıllı bir dünya güvenlik ve güvenilirlik üzerine kurulu. Huawei, siber güvenlik ve gizlilik korumasını en önemli önceliklerinden biri haline getirdi. Önümüzdeki beş yıl içinde, Huawei tüm endüstriyi etkileyen siber güvenlik ve gizlilik sorunlarına daha iyi yanıt vermek, yazılım mühendisliği yeteneklerini geliştirmek için 2 milyar ABD doları yatırım yapacak.

Çevresel koruma: Huawei, temiz, verimli, düşük karbonlu ve dairesel bir ekonomi oluşturmayı destekliyor. Huawei, üretim ve operasyonları sırasında olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeyi taahhüt ediyor. Huawei, endüstrilerin enerji tasarrufu sağlamaları, emisyonlarını azaltmaları ve döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunmaları için yenilikçi ürünler ve çözümler kullanıyor. Şirket, düşük karbonlu bir toplum oluşturmak için tüm endüstri ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Huawei 2018'de temiz enerji kaynaklarından yaklaşık 45.000 ton emisyon düşüşünü gerçekleştirerek, yaklaşık 932 milyon kWh elektrik kullandı.

Sağlıklı ve uyumlu ekosistem: Huawei, sağlıklı ve uyumlu bir ekosistemi hedefleyen topluluklar ve endüstri ortakları ile el ele çalışıyor. 2018 yılında Huawei, yerel sürdürülebilirliği ve büyümeyi desteklemek için dünya çapında 177 destek programı oluşturdu.