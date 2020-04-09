Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Huawei, 65W GaN Hızlı Şarj Aletini Tanıttı

Huawei, 65 Watt'lık hızlı şarj aletini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber yeni şarj aletinin özelliklerine yakından bakalım.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Huawei, 65W GaN Hızlı Şarj Aletini Tanıttı
Huawei , 65 Watt'lık hızlı şarj aletini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber yeni şarj aletinin özelliklerine yakından bakalım.

Huawei 65W GaN Hızlı Şarj Aleti Özellikleri

Huawei 65W Galyum Nitrür (GaN) şarj cihazı çift bağlantı noktası ile birlikte geliyor ve USB Type-C bağlantı noktası da standart PD protokolünü destekliyor. Katlanabilir tasarıma sahip olan şarj cihazı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı.

Galyum Nitrür'ün (GaN), daha fazla güç ve sıcaklığa dayanabileceğinden diğer şarj cihazlarına göre iyi bir alternatif olacağı söylendi. Önümüzdeki ay 35 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacka olan şarj aletinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

35 dolar şu anki kur ile 236 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. 65W Galyum Nitrür şarj cihazının akıllı telefonları, tabletleri ve hatta dizüstü bilgisayarlarını şarj etmele izin verdiği söylenmekte.

Konu hakkında Huawei tarafından detaylı bir bilgi geldiği zaman sizleri bilgilendireceğiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Huawei, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Teknoloji ››Huawei, 65W GaN Hızlı Şarj Aletini Tanıttı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:57: Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalandı - Haberler 14:54: Manisa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü - Haberler 14:53: Yaz ayları, virüsün yayılma hızını düşürecek mi? Yeni rapor, doğru bilinenin aksini söylüyor - Haberler 14:52: Yangında mahsur kalan hamile kadın pencereden böyle atladı - Haberler 14:51: Realme X3 SuperZoom, Geekbench'te Görüldü - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:46: İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım