15.07.2019 11:22
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"Huawei ABD'deki çok sayıda çalışanı işten çıkarmayı planlıyor"

"Huawei ABD

Washington yönetiminin kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışan saysıında ciddi bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor

Washington yönetiminin kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışan sayısında ciddi bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Bu kesintilerin Huawei'nin Amerika'daki araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten şirket Futurewei Technologies'de yaşanması bekleniyor.

Futurewei'nin ülke genelinde 850 civarında çalışanı bulunuyor. Wall Street Journal gazetesine göre işten çıkarmalar yüzlerle ifade edilecek düzeyde olacak. Başka bir kaynak ise çalışanlara ülkelerine dönüp şirkette çalışmaya devam etme seçeneğinin sunulduğunu belirtti.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Huawei, Dünya

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