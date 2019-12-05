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Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti

Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

05.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:26Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti
, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Huawei'in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC'nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi.Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei'in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Huawei, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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