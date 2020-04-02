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Huawei, Amerika Yaptırımına Rağmen Gelirlerini Artırdı

Huawei, Amerika'nın yaptırımlarına rağmen gelirlerini artırmayı başardı. Çinli üretici 2019 yılına ait küresel (global) finansal sonuçlarını açıkladı.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Huawei, Amerika Yaptırımına Rağmen Gelirlerini Artırdı
Huawei , Amerika'nın yaptırımlarına rağmen gelirlerini artırmayı başardı. Çinli üretici 2019 yılına ait küresel (global) finansal sonuçlarını açıkladı.

Huawei'nin en yeni akıllı telefonu P40 serisi tanıtımında Huawei Mobil Servislerin (HMS) 170 ülkede aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığı, 1.3 milyon geliştiricinin de Huawei cihazlara uygulama, oyun ve diğer yazılım araçlarını getirmek için çalıştığı paylaşılmıştı. Google servislerine alternatiflerin sayısı gün geçtikçe artıyor, Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery'de gittikçe daha fazla uygulama görüyoruz. Ne Amerikan yönetimi ne de başta Google olmak üzere Amerika merkezli teknoloji şirketlerinin yaptırımları şirketi etkilemiyor. Görünen o ki Çinli dev daha da hırslanmış.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Huawei'nin 2019 yılı küresel geliri önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artış göstererek 123 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2019 yılı boyunca 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş ve elde ettiği gelir 66.9 milyar dolar. Önceki yıla kıyasla yıllık yüzde 34'lük bir artış sağlanmış. Şirketin operasyon kaynaklı nakit akışı ise yıllık 22,4 artışla 13.1 milyar dolara yükselmiş. Şirketin ayrıca Ar-Ge için 2019'da 19 milyar dolar ayırdığı, son 10 yıl içerisinde de 85 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptığı belirtildi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Google, Huawei, Teknoloji
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