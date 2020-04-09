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Huawei Card Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei kendi kredi kartını duyurdu. Huawei Card hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Huawei Card Özellikleri

Huawei'nin CEO'su Richard Yu tarafından bu hafta Çin'de düzenlenen P40 lansman etkinliğinde açıklanan kredi kartı tasarımı ile dikkat çekiyor.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:51
Huawei Card Tanıtıldı! İşte Özellikleri
Huawei kendi kredi kartını duyurdu. Huawei Card hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Huawei Card Özellikleri

Huawei'nin CEO'su Richard Yu tarafından bu hafta Çin'de düzenlenen P40 lansman etkinliğinde açıklanan kredi kartı tasarımı ile dikkat çekiyor. Huawei Card ile ilgili şu anda pek çok ayrıntı bilinmiyor. Ancak kartın Apple Card gibi hem sanal hem de fiziksel bir kart olduğunu söylemek mümkün.

Kullanıcılar cihazlarında yer alan Cüzdan uygulamasından Huawei Card başvurusu yapabilecekler. Kart, UnionPay tarafından destekleniyor. Huawei Card, NFC ve QR kod ile ödeme teknolojisine sahip. Bu özellikler ne yazık ki Apple'ın kredi kartında yer almıyor.

Huawei Pay'i kullanan müşteriler geri ödeme almaya hak kazanacaklar. Huawei, kartı 1 yıl boyunca müşterilere ücretsiz olarak sunacak. İkinci yıl yıllık ücret, karttan belirli bir miktar harcayan müşterilerden alınmayacak. Kartı kullanan kişiler belirli havalimanı ve tren istasyonlarında lounge hizmetini ücretsiz olarak alacak. Bu hizmet ücretsiz almak için belirli bir ödeme sınırını aşmış olmak gerekecek.

Huawei Card'ın ne zaman Çin'de kullanıma açılacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Huawei Card'ın ülkemizde kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Huawei'nin kendi kredi kartı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, CEO, Teknoloji
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