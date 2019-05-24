Huawei CEO'su Kendi İşletim Sistemleri İçin 2020 Yılını İşaret Etti

Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi. CEO Yu Chengdong, kendi işletim sistemlerinin 2020 yılında hazır olacağını belirtirken, işletim sisteminin mobil ve masaüstü platformlarda olacağı konuşuluyor.

NTV'de yer alan habere göre; Huawei CEO'su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.

ABD TARAFINDAN TİCARİ KISITLAMA UYGULANMIŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

HUAWEİ'YE 90 GÜNLÜK İZİN VERİLDİ

ABD'nin aldığı karar, Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

NE OLMUŞTU?

Amerikan hükümeti, Huawei ve ZTE gibi Çinli telekomünikasyon şirketlerinin ülkede faaliyetlerini engelleyecek yasal zemini sağlamak için resmen düğmeye bastı. ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ulusal güvenliğe kabul edilemez riskler oluşturabilecek telekomünikasyon ekipmanlarının satışını yasakladı. Dış güçlerin iletişim teknolojisi sayesinde ABD'yi suistimal için daha fazla imkan bulduğunu savunan Trump, bunun engellenmemesinin "yıkıcı etkileri" olabileceğini iddia etti.

Google ve Android, Huawei'den işletim ve güncelleme desteklerini çekeceklerini duyurmuşlardı.