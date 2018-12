Huawei Cfo'su Sahtekarlıkla Suçlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:37



Çinli teknoloji şirketi Huawei 'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada 'da görülen kefalet duruşmasında ABD 'nin İran yaptırımlarına ilişkin olarak Amerikalı bankalara karşı sahtekarlık yapmakla suçlandı.Kanada Adalet Bakanlığı avukatı John Gibb-Carsley, halen süren kefalet duruşmasında, Mıng'ın Amerikalı bankalara Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylediğini öne sürdü.Teknoloji devi Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yılları arasında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini iddia eden Gibb-Carsley, Mıng'ın Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savundu.Kanadalı avukat Gibb-Carsley, Huawei'nin finansal işlemlerini yapan Amerikalı bankaların kasıtlı olmadan Skycom'a da hizmet verdiğini belirtirken adlarına yer verilmeyen bankaları "Mıng'ın sahtekarlığının kurbanları" olarak nitelendirdi.Bu arada, uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, Mıng Şubat 2008'den Nisan 2009'a kadar Skycom'un yönetim kurulunda görev aldı.ABD tutuklama kararı 22 Ağustos'ta çıkardıMıng'ın sahtekarlık suçundan yargılanması için New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nin 22 Ağustos'ta tutuklama kararı çıkardığını aktaran Gibb-Carsley, Kanada'daki tutuklama kararının ise Mıng'ın Vancouver 'da uçak değiştirileceğinin öğrenilmesinin ardından 30 Kasım'da çıkarıldığını ifade etti.Kanada Adalet Bakanlığı avukatı Gibb-Carsley, duruşmanın yapıldığı British Columbia Yüksek Mahkemesi'nden Mıng'ın kefaletle serbest bırakılma isteğinin reddedilmesini talep etti.ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını yeniden alevlendirmesinden korkulan tutuklama olayına ilişkin sır perdesi kefalet duruşmasıyla aralanırken hakimin halen süren duruşma sonucunda ne karar vereceği büyük merakla bekleniyor.Mıng'ın Trump-Şi görüşmesiyle aynı gün tutuklanması dikkati çektiKanada Adalet Bakanlığı, Huawei şirketinin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 'ta Vancouver kentinde gözaltına alındığını çarşamba günü duyurmuştu.Mıng'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'in Arjantin 'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyle aynı gün tutuklanmış olması dikkatleri çekmişti.Trump ve Şi'nin söz konusu görüşmede 90 günlük ticaret ateşkesi üzerinde mutabık kalmalarıyla yükselen küresel hisse senetleri, Mıng'ın tutuklama haberinin ateşkesi olumsuz etkileyeceği endişesiyle kazançlarını geri vermişti. Pekin yönetimi, tutuklamayı insan hakları ihlali olarak nitelendirirken Kanada'dan Mıng'ı bir an önce serbest bırakmasını istemişti.Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ABD ya da Kanada yasalarını çiğnemediği vurgulanarak "Çin tarafı, bu ciddi insan hakları ihlaline sert şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu şiddetle protesto ediyor." ifadesine yer verilmişti.ABD tarafı konuyla ilgili sessizliği korurken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz ve ilgili yetkililer bu süreçle ilgili kararları hiçbir politik müdahale olmadan verdi." açıklamasında bulunmuştu.