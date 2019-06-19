19.06.2019 03:17
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Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır

Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır

Huawei EMUI 9 güncellemesi P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerine sunuldu Yeni EMUI 9 güncellemesi ile Huawei kullanıcıları en üst düzey kullanıcı deneyiminin keyfini çıkaracak.

Huawei EMUI 9 güncellemesi P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018
modellerine sunuldu


Yeni EMUI 9 güncellemesi ile Huawei kullanıcıları en üst düzey kullanıcı deneyiminin keyfini çıkaracak.

P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modelleri için lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları şimdi en güncel Huawei kullanıcı arayüzü tarafından sağlanan olağanüstü deneyimi yaşayacaklar.

Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme, tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici UX tasarımı, rahat tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. EMUI 9, doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2.0 özelliklerine sahip.

3 Haziran 2019 tarihinde toplanan verilere göre, EMUI 8.X'den EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı ve artmaya devam ediyor. Bu rakamın Haziran ayı sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılacak olup 15 Temmuz'a kadar tamamlanacaktır.
Kaynak: Teknotalk.com
Huawei, Teknoloji

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