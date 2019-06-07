Huawei, EMUI 9'un 80 Milyon Cihaza Ulaştığını Açıkladı

Yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda Android üreticilerin çok da iyi üne sahip olduklarını söyleyemeyiz. Yine de Çinli akıllı telefon üretici Huawei
, yazılım güncellemelerini mümkün olduğunca hızlı ve geniş bir yelpazede sunmaya çalışıyor.
Huawei tarafından yapılan son açıklamaya göre şirketin Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği kendi arayüzü olan EMUI 9, an itibarıyla 80 milyon cihaza ulaşmış durumda ve Haziran ayı sonuna kadar 100 milyon cihazı aşması bekleniyor.
Halihazırda Mate 10, Mate RS, Nova 3 ve P20 modelleri için EMUI 9 güncellemesi yayınlanmış durumda. Ayrıca Mate 9 ve P10 modelleri için de yakında güncelleme yayınlanacak. Böylece EMUI 9 ile çalışan cihaz sayısı ciddi şekilde artacak.
EMUI 9, Huawei telefonların hem Android sürümünü yükseltmesini hem de yepyeni özelliklere kavuşmasını sağlıyor. Şirketin ilerleyen dönemlerde hangi cihazlara güncelleme vereceği şu an için bilinmiyor.
Kaynak: WebTekno
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