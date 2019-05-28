Huawei, Geleceğin Bulut Uygulamalarını Keşfetmek İçin P30 Pro Ödüllü Bir Yarışma Düzenliyor

HUAWEI, Idea Cloud yarışmasıyla yeni nesil bulut yazılımları ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yarışmanın ödülü ise şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı cihazı P30 Pro ve projenin hayata geçirilmesi olacak. Türkiye
'de yazılım alanında yerli ve milli Ar-Ge belgesiyle 450'den fazla Türk mühendisin çalıştığı akıllı telefon üreticisi HUAWEI, geleceğin teknolojilerini hayal edenlere fikirlerini gerçekleştirme şansı sunuyor. Idea Cloud adlı yarışmada tüm yüksek lisans ve lisans öğrencileri, freelance çalışan yazılımcılar ve HUAWEI çalışanları, yaşlarına bakılmaksızın teknoloji dolu hayallerini HUAWEI'nin fikir bulutuna atmaya davet ediliyor.
Yarışmaya başvurular 7 Temmuz tarihine kadar devam ediyor. Finale kalan yarışmacılar, 14 Temmuz tarihinde açıklanacak. 15-21 Temmuz tarihlerinde sunumlar gönderilecek. 27 Temmuz tarihinde ise kazananlar bir ödül töreni ile açıklanacak.
Kazanan yarışmacı bir adet HUAWEI P30 Pro, ikinci bir adet HUAWEI P30, üçüncü ise HUAWEI Watch GT ile ödüllendirilecek. Fakat daha önemlisi, fikrin gerçek bir ürüne dönüşmesi ve Türkiye'den tüm dünyaya açılması planlanıyor.
HUAWEI Idea Cloud hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurmak için ideacloudhuawei.com
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Kaynak: WebTekno