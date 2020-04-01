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Huawei, Google Uygulamalarını AppGallery'de Yayınlamak İstiyor

Bir süredir Google lisansına sahip olmayan Huawei'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Google Uygulamaları, AppGallery'de Yayınlanacak Mı?

Huawei'nin başkan yardımcısı ve dönen başkanı olan Eric Xu, CNBC'ye açıklamalarda

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Huawei, Google Uygulamalarını AppGallery'de Yayınlamak İstiyor
Bir süredir Google lisansına sahip olmayan Huawei 'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Google Uygulamaları, AppGallery'de Yayınlanacak Mı?

Huawei'nin başkan yardımcısı ve dönen başkanı olan Eric Xu, CNBC'ye açıklamalarda bulundu. Eric Xu, Huawei'nin uygulama dağıtım platformu olan AppGallery'de Google uygulamalarını görmeyi umuyor.

Eric Xu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Google hizmetlerinin Apple'ın App Store'unda olduğu gibi, AppGallery'imiz aracılığıyla da kullanılabileceğini umuyoruz."

Google tarafından bu konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Google uygulamalarının AppGallery'de yer alıp almayacağı bilinmezliğini korumakta. Huawei, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye alınmıştı. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı. Google lisansı da elinden alınmıştı.

Konu hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Huawei, Google, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Huawei, Google Uygulamalarını AppGallery'de Yayınlamak İstiyor - Haberler

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