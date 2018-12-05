HUAWEI GSMA Bulut AR/VR Forumu'nun Kurulmasına Öncülük Ediyor

GSMA, bulut sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan GSMA Bulut AR/ VR Forumu adı verilen sektör çapında yeni bir girişimin başlatıldığını duyurdu. Huawei'nin Londra'daki 9. Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda tanıtılan program, Huawei ve HTC gibi diğer endüstri ortaklarının yanı sıra China Mobile, China Telecom, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, KT Corp., NTT DOCOMO, SK Telecom, Telefónica, Telenor, TIM, Turkcell and Vodafone gibi mobil operatörler tarafından da destekleniyor. Programın tüm tarafları 5G bulut tabanlı AR (Artırılmış gerçeklik) ve VR (Sanal gerçeklik) hizmetlerinin dağıtımını ve yayılımını hızlandırma konusunda iş birliğine teşvik etmesi amaçlanıyor.

GSMA Teknoloji Direktörü Alex Sinclair, "Mobil operatörler, gelişmesinde önemli bir rol oynayacaklar, ancak ortak bir yaklaşım ve sektör çapında iş birliği olmadan pazarın daha en başından parçalanması riskini taşıyoruz. Bu forumun kurulması, bu engelin üstesinden gelecektir ve ürettiğimiz çözümleri daha hızlı ölçeklendirebilmemizi sağlayacaktır" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Yeni forum, maliyet bölünmesinden kaçınmak için bir hizmet referans mimarisinin geliştirilmesini de içeren yeni iş modelleri hakkında anlaşmanın yanı sıra üyeler arasında bilgi paylaşımını da teşvik etmeyi amaçlıyor. Geliştiricilerin hizmetleri kolayca dağıtabilmeleri için basitleştirilmiş arayüzlerin ortaya çıkartılmasının yanı sıra, ultra düşük gecikmeli codec sıkıştırma, bulut ve sanallaştırma teknolojilerindeki grafik işlem birimi (GPU) gibi araştırmaların teknik geliştirme alanlarına da odaklanılacak.

GSMA Future Networks Programı Yönetim Kurulu Üyesi Arash Ashouriha, "5G ağların ve bulutların yakınlaşması, kitle pazarı tarafından AR ve VR gibi sürükleyici deneyimlerin benimsenmesini sağlayacaktır. Ağ üzerinde ölçeklenebilir bilgi işlem gücü kullanımı bulut ekonomisinden yararlanırken, eşi benzeri görülmemiş ve yaygın müşteri deneyimi sağlayacak. Bu nedenle, bulut AR/ VR hizmetlerini farklı pazarlarda hızlı bir şekilde ölçeklendirmek için uçtan uca değer zincirinde ortak arayüzler sağlayan açık ekosistemler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu yaklaşımla, 5G'nin tam potansiyelini ortaya çıkaracağız" dedi.

AR/VR cihazları, bir bilgisayar veya oyun cihazı tarafından sağlanan büyük miktarda depolama, güç tüketimi ve işlem gücü gerektiriyor. Bu durum cihazları pahalı hale getiriyor ve taşınabilirliklerini büyük ölçüde sınırlandırıyor. Bu kısıtlamalar, kitlesel bir pazar ürünü olarak potansiyellerini oldukça engelliyor.

Bu yetenekleri bilgisayardan uzakta bir bulut platformuna taşıyarak, tüketicilerin sadece onları daha ucuza ve zaman içinde daha geniş çapta erişilebilir hale getiren cihazı satın almaları gerekeceği anlamına geliyor. Bulut AR/VR teknolojisi, ultra yüksek çözünürlüklü 4K veya 8K izleme deneyimi sunmak için çok hızlı, düşük gecikmeli bir bant genişliği veri bağlantısı gerektiriyor. 5G, yeni ağ yetenekleri ve son derece düşük gecikme süreleri sunan bulut bilişim sayesinde daha güvenilir bir deneyim sunabilecek.