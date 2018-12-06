Huawei Mali İşler Başkanı Kanada'da Gözaltına Alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:56



06 Aralık 2018 Perşembe 13:56

Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, Kanada'da gözaltına alındı.Huawei'nin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği gerekçesiyle ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında Kanada'da gözaltına alındı. Vancouver'da, 1 Aralık'ya gözaltına alınan Wanzhou'nun ABD'ye gönderilmesi öngörülüyor. Çin'in Kanada Büyükelçiliği, kararı kınayarak Wanzhou'nun derhal serbest bırakılmasını istedi. Kanada Adalet Bakanlığı, ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındığı kaydedilen Wanzhou'nun yarın ilk duruşmasına çıkmasının planlandığını duyurdu. Wanzhou'nun ABD'ye gönderilmesi halinde New York'ta yargılanacağı ifade ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Nisan'da Huawei hakkında soruşturma başlatılmıştı.(İHA)