Huawei Mali İşler Başkanı Wanzhou Kefaletle Serbest

Huawei
Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, 10 milyon Kanada
doları kefaleti ile serbest bırakıldı. Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, İran
'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD
'de başlatılan soruşturma kapsamında 1 Aralık
'ta Kanada'da gözaltına alınmıştı. Kanada'nın Vancouver
kentinde tutuklu bulunan Wanzhou, kaçma riskine rağmen 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakıldı ancak, Vancouver'da bulunan evinden ayrılmayarak, elektronik kelepçe ile takip edilecek. Wanzhou ayrıca, mevcut tüm pasaportlarını da Kanadalı otoritelere teslim edecek. Wanzhou, mahkemeye sunduğu 55 sayfalık beyanda, ABD tarafından tutuklanması gerekse bile İran'a uygulanan yaptırımların kırılmasını istediğini söyledi. Meng Wanzhou'nun avukatı David Martin ise mahkemede yaptığı açıklamada, "Çin'in telekom devinin yüzü olarak eğer hakkında verilen kararları ve ülkeyi herhangi bir yolla terk ederse Çin'in kendisinden utanacağını söylemek abartı olmaz" dedi.
(İHA)
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:51